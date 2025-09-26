Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin wertete am Donnerstag aktuelle Wachstumszahlen zum Reifenmarkt von den Herstellern Michelin und Pirelli aus. Der US-Markt für Pkw-Ersatzreifen leide unter billigen Importen, während sich der Markt für hochwertige Reifen in Europa stark entwickele. Schwierig bleibe das Geschäft mit den Autobauern. Der Truck-Bereich zeige sich bei Ersatzreifen widerstandskräftig./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|14:16
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|18.08.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
