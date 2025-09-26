NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin wertete am Donnerstag aktuelle Wachstumszahlen zum Reifenmarkt von den Herstellern Michelin und Pirelli aus. Der US-Markt für Pkw-Ersatzreifen leide unter billigen Importen, während sich der Markt für hochwertige Reifen in Europa stark entwickele. Schwierig bleibe das Geschäft mit den Autobauern. Der Truck-Bereich zeige sich bei Ersatzreifen widerstandskräftig./tih/ag;