25.02.2026 06:46:34

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Franzosen seien inzwischen relativ hoch bewertet, schrieb Akshat Kacker am Dienstagabend in seinem Kommentar zum europäischen Reifensektor. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Sein Favorit bleibt aber Continental./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

