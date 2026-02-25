Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
25.02.2026 06:46:34
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" belassen. Die Papiere der Franzosen seien inzwischen relativ hoch bewertet, schrieb Akshat Kacker am Dienstagabend in seinem Kommentar zum europäischen Reifensektor. Die Branche profitiere weiter von der Dollar-Schwäche, nachlassender Inflation und gesunden Preisen. Sein Favorit bleibt aber Continental./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
-
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akshat Kacker
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse