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19.10.2026 16:31:05

Merck Hold

Merck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance./rob/tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
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