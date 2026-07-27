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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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27.07.2026 19:52:27

LOréal Underperform

L'Oréal
348.00 CHF -0.03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen von LVMH auf "Underperform" mit einem Kursziel von 328 Euro belassen. Molly Wylenzek zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse für L'Oreal aus dem Zahlenwerk des Luxusgüterkonzerns. Auf vergleichbarer Basis habe das Parfüm- und Kosmetikgeschäft von LVMH im zweiten Quartal mit einem leichten Rückgang enttäuscht, da der Konsens hier einen Anstieg erwartet habe. Der Bereich Selective Retailing habe aber die Erwartungen deutlich übertroffen./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
328.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
376.60 € 		Abst. Kursziel*:
-12.90%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
374.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.42%
Analyst Name::
Molly Wylenzek 		KGV*:
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