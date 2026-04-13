L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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13.04.2026
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14.04.2026 07:13:53
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach den Umsatzzahlen von LVMH mit einem Kursziel von 326 Euro auf "Underperform" belassen. Das Parfum- und Kosmetikgeschäft des Luxusgüterkonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb David Hayes am Montagabend. Dies spreche dafür, dass auch die Ansprüche an L'Oreal etwas zu hoch seien./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
326.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
354.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.10%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
355.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.26%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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