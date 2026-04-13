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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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-3.47
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13.04.2026
BRXC
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14.04.2026 07:13:53

LOréal Underperform

L'Oréal
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach den Umsatzzahlen von LVMH mit einem Kursziel von 326 Euro auf "Underperform" belassen. Das Parfum- und Kosmetikgeschäft des Luxusgüterkonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb David Hayes am Montagabend. Dies spreche dafür, dass auch die Ansprüche an L'Oreal etwas zu hoch seien./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
326.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
354.75 € 		Abst. Kursziel*:
-8.10%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
355.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.26%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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