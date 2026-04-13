L'Oréal 329.08 CHF -1.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach den Umsatzzahlen von LVMH mit einem Kursziel von 326 Euro auf "Underperform" belassen. Das Parfum- und Kosmetikgeschäft des Luxusgüterkonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb David Hayes am Montagabend. Dies spreche dafür, dass auch die Ansprüche an L'Oreal etwas zu hoch seien./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.