Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Dies sei ein deutlicher Fehlschlag im Vergleich zu den hohen Markterwartungen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er sieht weiterhin Kursrisiken im restlichen Jahresverlauf./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:42



