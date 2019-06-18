L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
21.10.2025 19:35:39
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Dies sei ein deutlicher Fehlschlag im Vergleich zu den hohen Markterwartungen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Er sieht weiterhin Kursrisiken im restlichen Jahresverlauf./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 12:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
395.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.10%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
376.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.61%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
18:54
|L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (AWP)
|
20.10.25
|L'Oreal kauft Schönheitssparte von Kering für vier Milliarden Euro (AWP)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.10.25
|L’Oréal plant wohl Kauf von Kerings Schönheitssparte - Aktien steigen (AWP)
|
13.10.25