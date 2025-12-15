L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
348.70CHF
-0.72CHF
-0.20 %
12:10:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.12.2025 09:57:25
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Die Unterstützung aus China für das Wachstum lasse nach, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu schwachen Einzelhandelsumsätzen im November im Reich der Mitte./ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
373.65 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.01%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
373.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.88%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|348.88
|-0.15%
