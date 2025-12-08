L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
345.42CHF
2.91CHF
0.85 %
13:06:23
BRXC
09.12.2025 11:18:49
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Tom Sykes wies im Zusammenhang mit der Aufstockung des Anteils an Galderma auf zuletzt zurückgegangene Suchmaschinenanfragen nach den Marken der Schweizer hin. Aktuelle Zahlen zeigten zudem gesunkene Importe von Beauty-Produkten in China./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
368.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.61%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
368.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.61%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:06
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11:18
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|345.37
|0.84%
