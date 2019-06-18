L'Oréal 349.24 CHF -6.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Wachstum der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich steuere auf eine schnelle Normalisierung zu, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gegenwind komme auch vom nachlassenden Kreditwachstum in China./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





