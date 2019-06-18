L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.10.2025 13:04:09
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Wachstum der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich steuere auf eine schnelle Normalisierung zu, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gegenwind komme auch vom nachlassenden Kreditwachstum in China./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
383.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.40%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
381.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.96%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
06.10.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
30.09.25
|LOréal-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
29.09.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.09.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.08.25
|August 2025: Die Expertenmeinungen zur LOréal-Aktie (finanzen.net)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|13:04
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:03
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|13:04
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:03
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|25.09.25
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|17.09.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:04
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.09.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:03
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|285.00
|3.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:55
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform
|13:55
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|13:54
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
Ryanair Outperform
|13:54
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|13:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
freenet Buy
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Ferrari Overweight