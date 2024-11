NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 390 Euro belassen. Ein Lichtblick in der Geschäftsentwicklung des Körperpflegekonzerns sei das Haarsegment, das im dritten Quartal und seit Jahresbeginn im niedrigen zweistelligen Prozentbereich gewachsen sei, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;