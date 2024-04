LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 467 auf 462 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Umsatzzahlen des Kosmetikkonzerns zum ersten Quartal beschäftigte sich Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie vor allem mit dem US-Schönheitsmarkt. Da der Massenmarkt für dekorative Kosmetik in den USA seit August 2023 zurückgegangen sei, hätten die jüngsten Kommentare des großen US-Beauty-Einzelhändlers Ulta Beauty die Anlegersorgen in Bezug auf die US-Beauty-Kategorie von L'Oreal verstärkt, schrieb er./ck/mis;