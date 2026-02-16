Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie

350.97
CHF
11.34
CHF
3.34 %
11:20:03
BRXC
16.02.2026 09:22:05

LOréal Overweight

L'Oréal
350.91 CHF 3.32%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach den am 12. Februar vorgelegten Zahlen mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beauty-Offensive des Kosmetikkonzerns im laufenden Jahr werde weiter ausgebaut, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Resümee. Der Analyst hob vor allem das sehr starke Jahresende in den USA hervor, vor allem im Professional-Segment./ck/rob/ag;

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
435.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
384.10 € 		Abst. Kursziel*:
13.25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
384.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.02%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

