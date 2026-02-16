LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal nach den am 12. Februar vorgelegten Zahlen mit einem Kursziel von 435 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beauty-Offensive des Kosmetikkonzerns im laufenden Jahr werde weiter ausgebaut, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Resümee. Der Analyst hob vor allem das sehr starke Jahresende in den USA hervor, vor allem im Professional-Segment./ck/rob/ag;