LOréal Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal von 325 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Der neu für die Franzosen verantwortliche Analyst Warren Ackerman steckte am Donnerstagabend einen neuen Rahmen für die Beurteilung der europäischen Konsumgüter- und Nahrungsmittelbranche. Seine Favoriten sind Unilever und L'Oréal, am wenigsten mag er aktuell Essity und Lindt. Mit seiner organischen Wachstumsprognose für L'Oreal für 2026 liegt Ackermann klar über dem Marktkonsens./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
435.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
387.95 €
|
Abst. Kursziel*:
12.13%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
396.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.64%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
