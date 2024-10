NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. "Auch die Besten fallen manchmal hin", titelte Analyst Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der französische Kosmetikriese habe schwach abgeschnitten. Dies unterstreiche das schwierige Wachstumsumfeld, in dem sich der globale Beauty-Markt aktuell befinde./la/he;