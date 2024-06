NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 490 Euro auf "Outperform" belassen. Chinas Online-Einzelhandel habe im Mai beeindruckt, schrieb Analyst Bruno Monteyne in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die meisten europäischen Konsumgüterhersteller hätten Marktanteile gewonnen, mit Ausnahme von Henkel. Die Franzosen hätten am stärksten abgeschnitten./ag/mis;