L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.11.2025 08:12:12
LOréal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 367 Euro belassen. Auf einer Veranstaltung des Kosmetikkonzerns habe sich der Präsident des Geschäftsbereichs Luxe sehr zuversichtlich geäußert, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Konsensschätzungen für das Unternehmen erschienen dadurch gut untermauert, und bei Luxe gebe es womöglich Luft nach oben./rob/gl/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
367.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
365.25 €
|
Abst. Kursziel*:
0.48%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
371.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.30%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
