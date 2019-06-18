Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 353 auf 367 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen der Parfüm- und Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen positive Rückschlüsse auf die Entwicklung des Körperpflegekonzerns im dritten Jahresviertel zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Bewertung des Hautpflegespezialisten Galderma, an dem L'Oreal beteiligt ist./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
367.00 €
Rating jetzt:
Neutral
378.10 € 		Abst. Kursziel*:
-2.94%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
379.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.22%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

