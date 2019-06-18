L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für L'Oreal von 353 auf 367 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen der Parfüm- und Kosmetiksparte des Luxusgüterkonzerns LVMH ließen positive Rückschlüsse auf die Entwicklung des Körperpflegekonzerns im dritten Jahresviertel zu, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gestiegene Bewertung des Hautpflegespezialisten Galderma, an dem L'Oreal beteiligt ist./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
367.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Analyst Name::
Guillaume Delmas
