LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Ein schwaches Reiseeinzelhandelsgeschäft bremse bei dem Kosmetikkonzern das Wachstum, schrieb Callum Elliott am Donnerstagabend. Sobald sich die erste Aufregung darüber legt, geht der Experte jedoch davon aus, dass das Ergebnis als erstklassige Leistung durchgehen wird. Viele große Konkurrenten hätten weiterhin mit Wachstumsproblemen zu kämpfen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
405.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
374.75 €
|
Abst. Kursziel*:
8.07%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
377.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.38%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
