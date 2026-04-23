L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

340.40
CHF
31.55
CHF
10.22 %
17:11:33
SWX
23.04.2026 15:49:16

L'Oréal
345.57 CHF 9.08%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 440 auf 445 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kosmetikkonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag. Es sei keine Konsumschwäche erkennbar. Die Franzosen profitierten von einer starken Marktposition. Die Innovationsstärke sowie weitere Zukäufe sollten zu zusätzlichem Wachstum beitragen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Kaufen
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst: DZ BANK
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
374.60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
373.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Analyst Name: Katharina Schmenger
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

15:49 L'Oréal Kaufen DZ BANK
15:02 L'Oréal Overweight Barclays Capital
11:34 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:15 L'Oréal Hold Deutsche Bank AG
08:59 L'Oréal Buy UBS AG
