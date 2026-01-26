L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der standortbezogene Vertriebsaktivitätsindex der Deutschen Bank für den Kosmetikkonzern sei zu Beginn des neuen Jahres deutlich von seinen Rekordhöhen zurückgekommen, schrieb Tom Sykes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht dennoch Gründe für einen positiven Ausblick auf das Wachstum im ersten Halbjahr und verwies dafür vor allem auf die günstigen Vergleichswerte sowie auf Steuerrückerstattungen in den USA. Eine Fortsetzung des negativen Trends allerdings würde die optimistische Markteinschätzung infrage stellen./ck/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
360.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
384.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
382.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.77%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|09.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08:57
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:29
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|L'Oréal Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|353.05
|-0.91%
