L'Oréal 360.57 CHF 0.17% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Wettbewerbers Estee Lauder sendeten durchwachsene Signale, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.