L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
360.40CHF
0.45CHF
0.12 %
13:11:52
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.02.2026 11:31:21
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Wettbewerbers Estee Lauder sendeten durchwachsene Signale, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
392.95 €
|
Abst. Kursziel*:
9.43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
392.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.50%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|Experten sehen bei LOréal-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.01.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.01.26