Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Kosmetikherstellers e.l.f. Beauty ließen positive Rückschlüsse für die Franzosen zu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Das Unternehmen sei einer der ärgsten US-Konkurrenten im Bereich Make-up. Von L'Oreal erwartet er einen Ausblick auf ein weiteres Jahr Outperformance der Schönheitsbranche./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



