L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
365.23CHF
-0.86CHF
-0.24 %
09:39:10
BRXC
05.02.2026 07:42:01
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Kosmetikherstellers e.l.f. Beauty ließen positive Rückschlüsse für die Franzosen zu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Das Unternehmen sei einer der ärgsten US-Konkurrenten im Bereich Make-up. Von L'Oreal erwartet er einen Ausblick auf ein weiteres Jahr Outperformance der Schönheitsbranche./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
399.55 €
|
Abst. Kursziel*:
7.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
399.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.61%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktuelle Aktienanalysen
|08:34
|
Barclays Capital
Alphabet A Overweight
|08:29
|
RBC Capital Markets
BBVA Sector Perform
|08:25
|
RBC Capital Markets
Siemens Healthineers Outperform
|08:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Healthineers Overweight
|07:45
|
JP Morgan Chase & Co.
HSBC Holdings Neutral
|07:42
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|07:40
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Symrise Hold