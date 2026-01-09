Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

357.07
CHF
20.17
CHF
5.99 %
13:32:43
BRXC
09.01.2026

L'Oréal Buy

L'Oréal
357.07 CHF 5.99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 367 auf 430 Euro angehoben. Erstmals seit mehr als zwei Jahren dürfte der Anlagehintergrund für den Kosmetikhersteller von einer seltenen Kombination günstiger Faktoren profitieren, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er nennt eine sich schnell verbessernde operative Dynamik aufgrund eines sich beschleunigenden Branchenwachstums sowie die sich verbessernde Marktanteilsdynamik der Franzosen. Zudem sieht er für die Marktschätzungen Luft nach oben. Die Bewertung sei attraktiv und das Risikoprofil werde entschärft dank einer sinkenden Abhängigkeit von der Kategorie Duftstoffe und der Entscheidung des Unternehmens, den Anteil an Galderma nicht weiter aufzustocken./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

L'Oréal S.A.
Unternehmen:
L'Oréal S.A.
Analyst: UBS AG
Kursziel: 430.00 €
430.00 €
Rating jetzt: Buy
Kurs*: 380.30 €
380.30 € 		Abst. Kursziel*:
13.07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
384.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.92%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse