London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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07.04.2026 14:49:35
London Stock Exchange (LSE) Outperform
London Stock Exchange
94.21 CHF 0.01%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Starke Tradeweb-Resultate für das erste Quartal zeigten, dass das Wachstumsmodell wetterfest sei, schrieb Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
135.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
103.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
89.76 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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