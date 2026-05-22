Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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22.05.2026 13:12:01
Carl Zeiss Meditec-Aktie profitiert von anstehendem CEO-Wechsel
Carl Zeiss Meditec hat eine neue Vorstandschefin gefunden.
Pecher wird das Amt auch weiter bekleiden, bis O'Connor den Posten antreten kann. Sie wird auch in den Vorstand der Hauptaktionärin Carl Zeiss AG aufgenommen, deren Vorstandsvorsitzender Pecher bleibt.Via XETRA steigt die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeitweise um 0,61 Prozent auf 26,18 Euro.
DOW JONES
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