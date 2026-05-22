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Führungswechsel 22.05.2026 13:12:01

Carl Zeiss Meditec-Aktie profitiert von anstehendem CEO-Wechsel

Carl Zeiss Meditec-Aktie profitiert von anstehendem CEO-Wechsel

Carl Zeiss Meditec hat eine neue Vorstandschefin gefunden.

Carl Zeiss Meditec
23.82 CHF 0.37%
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Wie der im SDAX und TecDAX notierte Konzern mitteilte, wird die Chefin der Vitrolife Group mit Sitz in Schweden, Bronwyn Brophy O'Connor, neu Vorstandsvorsitzende. Der genaue Beginn der ihrer Tätigkeit hänge noch von Verhandlungen mit dem derzeitigen Arbeitgeber ab. Nachdem sich Carl Zeiss zum Jahresende 2025 relativ kurzfristig von CEO Maximilian Foerst wegen eines Verstosses gegen den internen Verhaltenskodex getrennt hatte, hat der bisherige Aufsichtsratschef Andreas Pecher interimistisch den CEO-Posten übernommen.

Pecher wird das Amt auch weiter bekleiden, bis O'Connor den Posten antreten kann. Sie wird auch in den Vorstand der Hauptaktionärin Carl Zeiss AG aufgenommen, deren Vorstandsvorsitzender Pecher bleibt.

Via XETRA steigt die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeitweise um 0,61 Prozent auf 26,18 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Carl Zeiss Meditec,Carl Zeiss Meditec
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14.05.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
14.05.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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