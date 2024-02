NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach der EU-Einigung auf bessere Rechte für Arbeiter von Online-Diensten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nach einem zunächst noch strengeren Regulierungsvorschlag sei der neue Vorschlag positiver für Lieferdienste, schrieb Analyst Nikhil Devnani in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zunächst müssten die EU-Staaten dem Entwurf aber noch zustimmen./mis/he;