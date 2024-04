FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Just Eat Takeaway nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1880 Pence belassen. Der Essenslieferdienst habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rückkehr zu einem Auftragswachstum in Großbritannien und Irland sollte der Stimmung helfen./gl/ajx;