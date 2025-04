NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 25,00 auf 20,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das neue Kursziel reflektiere den Angebotspreis von Prosus für den Essenlieferdienst, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Freitag nach dessen Zwischenbericht./ajx/he;