ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach einem Medienbericht über die avisierte Schließung der "Scoober"-Niederlassung in Paris auf "Buy" mit einem Kursziel von 2190 Pence belassen. Dem Bericht zufolge sei dies Teil eines Plans für ein vereinfachtes Zustellungsmodell des Essenslieferanten, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der finanzielle Nutzen dieses Schritts sei wahrscheinlich unwesentlich, aber ein positiver Beweis für Pragmatismus./edh/he;