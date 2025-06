ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Buy" belassen. Dies schrieb Myles Allsop am Freitag in seinem Kommentar zur Veranstaltung von Elk Valley Resources in Kanada./rob/ag/gl;