Schwacher Handel: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.40 Prozent tiefer bei 42’917.82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16.721 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.654 Prozent auf 42’807.13 Punkte an der Kurstafel, nach 43’089.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 43’130.33 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42’871.50 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 1.75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41’603.07 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 25.03.2025, mit 42’587.50 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 25.06.2024, stand der Dow Jones noch bei 39’112.16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 1.24 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 3.85 Prozent auf 153.60 USD), JPMorgan Chase (+ 0.79 Prozent auf 283.49 USD), Home Depot (+ 0.76) Prozent auf 311.45 EUR), Goldman Sachs (+ 0.65 Prozent auf 666.41 USD) und Cisco (+ 0.57 Prozent auf 68.28 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen McDonalds (-2.13 Prozent auf 285.27 USD), 3M (-1.52 Prozent auf 147.59 USD), Travelers (-1.47 Prozent auf 262.24 USD), Salesforce (-1.35 Prozent auf 267.52 USD) und Honeywell (-1.31 Prozent auf 221.65 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43’608’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.111 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.41 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch