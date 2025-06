Ethereum-Killer? SkyBridge-Gründer Scaramucci hält Solana für aussichtsreicher

• Anthony Scaramucci investiert stark in Solana• Der Experte glaubt, dass Solana an Ethereum vorbeiziehen wird• Krypto-Community wartet weiter auf SEC-Genehmigung für Solana-ETFs

Nach einem Rekordhoch von 294,33 US-Dollar im Januar 2025 ist der Kurs von Solana auf etwa 146 US-Dollar abgerutscht. Mit einer Marktkapitalisierung von 78 Milliarden US-Dollar ist der Cybercoin derzeit die sechstgrösste Kryptowährung (Stand: 29.06.2025). Zu Ethereum (Marktkapitalisierung von 292 Milliarden US-Dollar) ist der Abstand damit weiterhin beträchtlich. Dennoch glaubt Anthony Scaramucci, der Gründer der US- Investmentfirma SkyBridge Capital, weiterhin an das Narrativ vom "Ethereum-Killer".

"SOL wird ETH überholen"

"Ich denke, SOL wird ETH überholen", erklärte Scaramucci laut "decrypt" auf der DigiAssets 2025-Konferenz. Angesichts der derzeitigen Marktkapitalisierung der beiden Kryptowährungen erscheint dies als gewagte Prognose, allerdings gab er hierfür keinen Zeitrahmen an.

Dabei betonte der Investmentexperte, dass er Ethereum gegenüber nicht ablehnend eingestellt sei. "Ich bin erst spät in die Kryptowährungen eingestiegen - meine erste Investition in Kryptowährungen war 2020", verriet er. Daher sei er bei Ethereum "nicht wirklich an Bord" gewesen. Er habe zu ETH keine negative Meinung, er "verstehe nur die Solana-Geschichte ein bisschen besser", erläuterte er weiter.

Erhebliches Solana-Investment

Dass Scaramucci vom Potential von Solana überzeugt ist, zeigt sich in seinem beachtlichen Investment: SkyBridge habe "einen neunstelligen Betrag in der Unternehmensbilanz in Bitcoin und Solana", verriet der Experte. Insgesamt seien "wahrscheinlich 40 Prozent der Kundengelder in digitalen Vermögenswerten" angelegt, einschliesslich Multicoin Capital und Brevan Howard Digital. Neben einem Dachfonds, der "einige digitale Fonds enthält", habe man "etwa 300 Millionen Dollar in etwas, das wir einen Münzfonds nennen, und das sind wahrscheinlich Dinge wie Solana, Avalanche, Polkadot und viel Bitcoin".

Solana-ETFs könnten weiteres Wachstum unterstützen

Anders als zu Bitcoin oder Ethereum hat die US-Börsenaufsichtsbehörde bisher noch keinen Solana- ETF zugelassen, obwohl bereits mehrere Anträge gestellt wurden. Diese wurden zwar teilweise bereits offiziell zur Überprüfung angenommen, aber eine Freigabe steht noch aus. Die offizielle Deadline für einige Anträge liegt im Oktober 2025, das heisst bis dahin muss die SEC eine Entscheidung treffen.

Marktbeobachter sind optimistisch, dass es zu einer Genehmigung kommen wird. Ein Solana-ETF würde institutionellen Investoren den Zugang zu der Kryptowährung erleichtern und könnte somit die Nachfrage und folglich auch den Kurs weiter ankurbeln.

