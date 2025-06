Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.81 Prozent auf 43’736.62 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 16.926 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.698 Prozent tiefer bei 43’084.07 Punkten, nach 43’386.84 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 43’966.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 43’505.60 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 3.69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42’343.65 Punkte. Vor drei Monaten, am 27.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42’299.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.06.2024, wurde der Dow Jones mit 39’164.06 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 3.17 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Nike (+ 15.33 Prozent auf 72.13 USD), Boeing (+ 4.24 Prozent auf 211.16 USD), UnitedHealth (+ 2.10 Prozent auf 308.97 USD), American Express (+ 2.04 Prozent auf 317.78 USD) und McDonalds (+ 1.76 Prozent auf 290.66 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil JPMorgan Chase (-0.84 Prozent auf 286.33 USD), Chevron (-0.73 Prozent auf 143.38 USD), Merck (-0.46 Prozent auf 78.47 USD), IBM (-0.36 Prozent auf 290.89 USD) und Amgen (-0.34 Prozent auf 278.17 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 22’855’657 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.214 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

