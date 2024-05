ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für JPMorgan vor einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 US-Dollar belassen. Seit dem Quartalsbericht der US-Bank sei noch nicht viel Zeit vergangen und so gehe sie nicht davon aus, dass Anleger mit wesentlichen Anpassungen an den Zielsetzungen rechnen, schrieb Analystin Erika Najarian in einer am Montag vorliegenden Studie./tih/ngu;