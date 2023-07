NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 30 auf 35 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Halbleiter-Riese habe besser als erwartet abgeschnitten und rechne im laufenden Quartal mit einer weiteren Geschäftsverbesserung, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bek;