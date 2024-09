NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel angesichts der Prüfung unterschiedliche Optionen für Teile seiner Geschäfte auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Der Anlass für neue Überlegungen sei klar, denn die Situation des Chipkonzerns habe sich stark gewandelt nach dem Optimismus, der noch vor einigen Jahren geherrscht habe, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er vermisst aber die Perspektive, dass eine Aufspaltung Werte freilegen wird. Die Einzelteile des Unternehmens wirkten derzeit nicht wirklich sonderlich attraktiv - weder zusammen noch getrennt./tih/gl;