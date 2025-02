FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Intel auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 US-Dollar belassen. Die positive Kursentwicklung der Aktie nach etlichen Nachrichten zu dem Halbleiterkonzern zeigten, wie pessimistisch die Anleger inzwischen geworden seien, schrieb Analyst Ross Seymore in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf in der Presse kolportierte Gerüchte, dass die US-Regierung den taiwanischen Chiphersteller TSMC überreden wolle, Intel unter die Arme zu greifen./gl/mis;