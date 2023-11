NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 16 auf 16,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Ertragsmix der Bank und ihr Ausblick werfe zwar Fragen auf, angekündigte Aktienrückkäufe erhöhten aber das Bewertungspotenzial für die Papiere, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf überschüssiges Kapital und die Zusage von ING, dieses auszuschütten./tih/he;