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22.10.2026 13:07:49

Hypoport SE Buy

Hypoport
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen sei das Hypothekenvolumen von Hypoports Europace im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend stabil geblieben und habe sich damit besser als der schrumpfende Hypothekenmarkt entwickelt, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
153.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
81.90 € 		Abst. Kursziel*:
86.81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
82.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
86.36%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
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