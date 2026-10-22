Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen sei das Hypothekenvolumen von Hypoports Europace im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend stabil geblieben und habe sich damit besser als der schrumpfende Hypothekenmarkt entwickelt, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
153.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.90 €
|
Abst. Kursziel*:
86.81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86.36%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
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