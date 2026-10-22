Hypoport 75.79 CHF -2.90% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Euro belassen. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen sei das Hypothekenvolumen von Hypoports Europace im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weitgehend stabil geblieben und habe sich damit besser als der schrumpfende Hypothekenmarkt entwickelt, schrieb Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.