Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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11.11.2026 09:16:09
Hypoport SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 153 Euro auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister werde weiterhin gut geführt, doch verzögere sich die Erholung bei Immobilienkrediten, schrieb Mengxian Sun in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
153.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90.25 €
|
Abst. Kursziel*:
69.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.85%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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