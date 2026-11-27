Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.96 Prozent fester bei 17’405.94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 85.182 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.281 Prozent auf 17’289.15 Punkte an der Kurstafel, nach 17’240.68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17’405.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’289.15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 3.55 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der SDAX auf 18’373.06 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der SDAX noch bei 18’952.55 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’540.29 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.290 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 7.29 Prozent auf 47.38 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5.80 Prozent auf 7.66 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 5.04 Prozent auf 41.70 EUR), OHB SE (+ 4.32 Prozent auf 200.50 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.78 Prozent auf 20.88 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Hypoport SE (-5.15 Prozent auf 76.40 EUR), 1&1 (-1.16 Prozent auf 25.50 EUR), Einhell Germany vz (-1.04 Prozent auf 66.60 EUR), Ottobock (-0.75 Prozent auf 39.80 EUR) und MBB SE (-0.70 Prozent auf 198.60 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 70’989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5.340 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.83 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch