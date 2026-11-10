Hypoport 81.25 CHF 2.68% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach detaillierten Neumonatszahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Selbsthilfe durch Kostenkontrolle habe im dritten Quartal des FinTech-Unternehmens zu einem starken Wachstum des operativen Ergebnisses geführt, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Der Analyst verwies zudem auf Marktanteilsgewinne im Kernsegment Real Estate & Mortgage Platforms./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 21:03 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.