Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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Hypoport SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach detaillierten Neumonatszahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Selbsthilfe durch Kostenkontrolle habe im dritten Quartal des FinTech-Unternehmens zu einem starken Wachstum des operativen Ergebnisses geführt, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Der Analyst verwies zudem auf Marktanteilsgewinne im Kernsegment Real Estate & Mortgage Platforms./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
|
Unternehmen:
Hypoport SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.75 €
|
Abst. Kursziel*:
120.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
88.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
110.23%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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