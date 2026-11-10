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Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

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10.11.2026 08:00:30

Hypoport SE Buy

Hypoport
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport nach detaillierten Neumonatszahlen mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Buy" belassen. Selbsthilfe durch Kostenkontrolle habe im dritten Quartal des FinTech-Unternehmens zu einem starken Wachstum des operativen Ergebnisses geführt, schrieb Gerhard Orgonas am Montag. Der Analyst verwies zudem auf Marktanteilsgewinne im Kernsegment Real Estate & Mortgage Platforms./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hypoport SE Buy
Unternehmen:
Hypoport SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
88.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
110.23%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
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08:00 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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25.09.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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