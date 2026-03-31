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31.03.2026 20:50:39

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Sie habe ihr Bewertungsmodell für den Modekonzern feinjustiert, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil seien die Aussichten für die von Hugo Boss angepeilte strategische Kehrwende zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss. Denn die Neupositionierung und die Aufwertung der Marke stecke noch in den Kinderschuhen und das Konsumumfeld sei schwierig./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 18:01 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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