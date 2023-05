NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die HSBC-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 Pence belassen. Die Zinsspannen für Wohnbauhypotheken setzten derzeit die Nettozinsmargen der britischen Banken unter Druck, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe analysiert, wie sich diese Dynamik bis Ende 2025 entwickeln könnte. Alle Banken dürften davon profitieren, dass die Enge der Spannen im Jahresverlauf nachlassen werde. Akuter aber dürfte dies etwa für die HSBC sein. Denn: Während des Jahres 2020 - und damit während einer Periode weiter Spannen - habe diese Großbank mit Blick auf ihren Anteil am Hypothekenmarkt deutlich mehr Kredite vergeben./ck/gl;