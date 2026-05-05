HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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HOCHTIEF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 480 Euro belassen. Er sei für das Vorsteuerergebnis und das Nettoergebnis optimistischer gestimmt als die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten, schrieb Graham Hunt in einem Ausblick am Donnerstag und anlässlich der jüngst veröffentlichen Konsensschätzungen für den Bau- und Infrastrukturkonzern./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 09:03 / UKT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HOCHTIEF AG Hold
|
Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
480.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
545.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
535.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.28%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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