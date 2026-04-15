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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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15:02:00
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15.04.2026 13:34:10

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hermes von 2250 auf 2150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen an die vorgelegten Resultate zum ersten Quartal an. Diese hätten ihn in seiner Annahme bestärkt, dass die Markendynamik des Luxusgüterkonzerns nachlasse. Er sieht gewisse Parallelen zwischen der aktuellen Situation bei Hermes und dem Konkurrenten Louis Vuitton, als dieser in den frühen 2010er Jahren eine Phase verlangsamten Wachstums durchgemacht habe./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 10:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2’150.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’628.00 € 		Abst. Kursziel*:
32.06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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