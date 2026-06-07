|Anlage im Check
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07.06.2026 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition verlieren können.
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Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1.582 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 6’322.03 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0.077718 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 491.33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 95.09 Prozent verringert.
Bei 0.077512 USD erreichte der Coin am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0.2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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