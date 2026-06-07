Wie viel Wert mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 1.064 USD. Bei einer WLD-Investition von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9’400.41 Worldcoin in seinem Depot. Da sich der Wert von Worldcoin am 06.06.2026 auf 0.4143 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’894.54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 61.05 Prozent verkleinert.

Bei 0.2345 USD erreichte die Kryptowährung am 01.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net