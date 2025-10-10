Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

1’971.14
CHF
-61.60
CHF
-3.03 %
10.10.2025
BRXC
Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
1971.14 CHF -3.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Das Quartalsergebnis sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Im Lederwarenbereich habe der Luxuskonzern geschwächelt. Dadhania sieht die Aktien zunächst unter Druck./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

