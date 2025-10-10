Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’971.14CHF
-61.60CHF
-3.03 %
10.10.2025
BRXC
22.10.2025 09:31:19
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Das Quartalsergebnis sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Im Lederwarenbereich habe der Luxuskonzern geschwächelt. Dadhania sieht die Aktien zunächst unter Druck./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2’300.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
2’244.00 €
|
Abst. Kursziel*:
2.50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
2’154.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.78%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse