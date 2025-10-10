Hermès 1971.14 CHF -3.03% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Outperform" belassen. Das Quartalsergebnis sei etwas schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Im Lederwarenbereich habe der Luxuskonzern geschwächelt. Dadhania sieht die Aktien zunächst unter Druck./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 02:38 / EDT



