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Hermès Aktie 86689 / FR0000052292

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30.03.2026 10:29:34

Hermès (Hermes International) Neutral

Hermès
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2310 auf 1820 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hermes sei Klassenbester in der Luxusbranche, schrieb Zuzanna Pusz am Montag. Größe sei im aktuell unsicheren Umfeld aber eher ein Problem. Die Franzosen seien inzwischen weniger immun als gewohnt./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 03:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’820.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
1’612.50 € 		Abst. Kursziel*:
12.87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
1’605.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.36%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
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10:29 Hermès Neutral UBS AG
25.03.26 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.03.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
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